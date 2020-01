Comunisme davant les castes (Nepal, 1995)

Un règim comunista en un país estrictament dividit per les castes. El Partit Comunista Marxista-leninista Unitari, liderat per Man Mohan Adhakari, actual primer ministre del Nepal, afronta el repte de posar a la pràctica la idea d’igualtat social que la seva ideologia proclama. La nova Constitució, promulgada el 9 de novembre de 1990, aboleix el sistema de castes, però aquesta abolició és més formal que real, ja que les castes segueixen ordenant jeràrquicament la societat nepalesa, sobretot en les àrees rurals. Tamang, bramans, gurung... La pertinença a una o altra casta marca inexorablement el destí de la persona, i deixa un escàs marge a la iniciativa i al treball de cadascú per canviar el futur al qual està condemnat. La presència d’un govern comunista al capdavant del Nepal sobta també pel fet que és la primera vegada que un país que no ha conegut en el seu passat la imposició, mitjançant la revolució o la força, d’un règim marxista, es dota d’un govern amb aquesta ideologia al final d’un procés parlamentari regular. El Nepal té actualment una monarquia constitucional. [...] El 15 de novembre de 1994, el Partit Comunista va guanyar les eleccions legislatives, aconseguint 88 escons sobre un total de 205. El Congrés Nepalès va obtenir-ne 83 i els monàrquics 20. Per ser investit primer ministre, Man Mohan Adhakari, de 64 anys, que representa la imatge d’un polític pragmàtic malgrat el seu passat revolucionari, va obtenir el suport de petits partits. Adhakari, principal líder comunista al Nepal des de 1953, ha afirmat el seu respecte pel sistema monàrquic i per la democràcia parlamentària. Però el seu govern és feble, minoritari, compost només per comunistes. L’oposició, tot i això, li ha concedit una treva. La principal preocupació de l’actual govern nepalès, el primer executiu comunista en la història del petit reialme de l’Himàlaia, situat entre l’Índia i la Xina, és el desenvolupament econòmic del país, un dels més pobres del planeta. No en va el líder comunista es va esforçar durant la passada campanya electoral a tranquil·litzar les classes benestants, els ambients de negocis nepalesos i els països donants d’ajuda, de la qual el Nepal depèn majoritàriament. […] Al Nepal, un 60 per cent de la població viu per sota el nivell de pobresa. [...] Per remeiar la dramàtica situació de pobresa que afecta el petit Estat asiàtic, una seixantena d’organitzacions no-governamentals internacionals treballen en el país. L’aportació d’aquestes ONG (entre elles Ajuda en Acció, la qual va iniciar-hi la seva tasca el 1982 i hi destina un pressupost anual equivalent als 145 milions de pessetes) és supervisada pel govern a través del Consell de Coordinació Nacional de Serveis Socials, si bé les autoritats de Kàtmandu donen llibertat absoluta a les ONG per decidir la seva cooperació. [...]