Conseqüències de la cursa de PP i Cs per ser més nacionalista espanyol

Els barons del PP ja senten l’alè de Ciutadans al clatell i ahir van implorar a Rajoy que reaccioni per evitar el sorpasso a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques. I ahir el camp de batalla triat pels presidents autonòmics del PP va ser el finançament autonòmic. I què li van demanar al ministre Montoro? Més diners? ¿Un finançament més just i equitatiu? ¿Un redimensionament de l’Estat per afavorir la despesa social que gestionen les autonomies? Res de tot això. Els barons populars van exigir a Montoro que no perdoni ni un cèntim del deute que acumulen les autonomies del Mediterrani, és a dir, Múrcia, el País Valencià, les Balears i, esclar, Catalunya.

No fa ni dues setmanes que el mateix Montoro, al Congrés de Diputats, havia obert la porta a una quitança de deute per a les comunitats més asfixiades i que, segons la majoria d’experts, ho estan perquè han patit un infrafinançament crònic. És inaudit que les comunitats que es beneficien d’un saldo fiscal positiu en el repartiment dels recursos es neguin a compensar aquelles que aporten més, com ara Catalunya. És un cas d’egoisme extrem que només s’explica pel terror dels barons populars a l’ús polític que podria fer Ciutadans d’aquesta reestructuració. La formació d’Albert Rivera ho aprofitaria per dir que el govern de Mariano Rajoy premia la “mala gestió” de les comunitats del Mediterrani i penalitza els que no s’han endeutat, ignorant que el desequilibri parteix d’un sistema de finançament injust que castiga precisament les economies més dinàmiques i exportadores. Però això no seria el pitjor. Rivera clamaria que la quitança és un premi per als independentistes catalans, perquè milloraria la situació de les finances de la Generalitat, i això seria considerat per Cs i pels seus una mostra més de la feblesa de Rajoy .

Davant d’aquest panorama, els barons populars van reclamar ahir a Rajoy que no faci cap gest que pugui ser interpretat com una cessió. I si això suposa mantenir un greuge comparatiu i una situació objectivament injusta per a murcians, valencians, balears i catalans doncs mala sort. Aquí és on ha portat la cursa esbojarrada del PP i Cs per ser més antiindependentistes i la por dels populars a ser desbancats del poder. Una nova oportunitat perduda.