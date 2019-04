Coripe o una societat embrutida a cop d’“A por ellos!”

HORES I HORES de televisió deshumanitzant polítics catalans i els catalans en general, discursos en què es compara els presos polítics catalans amb violadors (exactament el mateix que fa Trump amb els immigrants), partits que l’única campanya que han sabut fer és anar a passejar-se a Errenteria o a Torroella de Montgrí vejam si tenen la sort que els toquin la cara i surtin a les notícies, fan possible que a Coripe (Sevilla) converteixin una festa tradicional de Setmana Santa en l’afusellament públic d’un ninot de Puigdemont, amb munició de fogueig subministrada per l’ajuntament socialista, enmig del xivarri de grans i petits. Els han embrutit. Ja no són capaços de veure-hi violència simbòlica. L’“ A por ellos !” ha quedat instal·lat al sistema operatiu de la política espanyola, i molt em temo que està instal·lat al cor de bona part de la societat espanyola.