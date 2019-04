Coses que no imaginem que poden existir

El bàsquet sempre és una bona excusa per posar l’accent en diferents temes socials, i, per sort, cada vegada hi ha més entitats que ho entenen així. El Club Esportiu Caldes de Malavella va aprofitar el seu torneig 3x3 per donar veu a Open Arms. “Els clubs tenen un vessant de responsabilitat social corporativa i aprofiten els esdeveniments que organitzen per conscienciar la gent. Vivim a Europa i, encara que ho passem millor o pitjor, tenim una gran sort de no ser a l’altra banda del Mediterrani, on la gent fuig per gana o per guerres i es troba amb un impediment infranquejable”, explica Jordi Villacampa. L’exjugador i expresident del Joventut de Badalona va ser la cara visible d’un projecte que porta anys emocionant amb els seus rescats. “El que fa Open Arms és intentar rescatar al mar la gent que fuig dels seus països per trobar una vida millor. Acostumen a quedar-se sense benzina i a morir ofegats. Jo vaig estar 15 dies al vaixell i vaig veure coses que mai m’hauria pensat que podien existir. Encara que ens ho expliquin, el cor se’ns ha endurit molt i la vida ens porta a tornar-nos egoistes, a tenir poca empatia amb el que li passa al del costat. Ara valoro molt més el que tinc, no només les coses materials, sinó també la família i els amics”, afegeix. “Sempre hem intentat que el nostre 3x3 fos únic i l’esdeveniment ha anat creixent amb el pas dels anys. Aquest any li hem volgut donar un caràcter solidari, i és per això que vam pensar en aquesta col·laboració amb Open Arms”, assegura Josep Maria Jou, director tècnic del torneig 3x3 de Caldes.

El Círcol de Badalona, per la seva banda, ha organitzat un cicle sobre migració que es va posar en marxa dissabte. A partir de diferents arts escèniques, el club pretén crear un espai de reflexió per a la difusió de projectes, per compartir experiències i acostar la realitat de la migració. La proposta compta amb xerrades i col·loquis en què es dona veu tant a testimonis directes com a associacions que treballen amb aquesta realitat. “Soc migrant” és el lema d’una programació que inclou actuacions teatrals, concerts i projeccions cinematogràfiques. “El cicle vol ser una eina de sensibilització davant un fenomen que sovint és silenciat i malinterpretat”, diuen els organitzadors. Un dels documentals que s’ha emès és Hamza, un viatge de mil passes, la història de com el bàsquet va canviar la vida d’un noi amb un passat problemàtic.