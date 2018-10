Costello, Langer, Wyatt...

La cançó és original d’Elvis Costello, coescrita amb Clive Langer, però Robert Wyatt en va fer una versió preciosa. Es diu 'Shipbuilding', construcció de vaixells. L’ARA, durant unes eleccions que ja no recordo, demanava als candidats una pel·lícula, un tema musical, un restaurant... L’Antonio Baños va dir aquesta cançó, 'Shipbuilding', i el vaig estimar. L’Albiol, per cert, va declarar que la seva pel·lícula era 'El caçador', la del Michael Cimino, i també el vaig estimar.

'Shipbuilding' parla dels treballadors d’un poble costaner de l’Anglaterra de Margaret Thatcher durant la Guerra de les Malvines. Hi ha crisi, atur, i corre el rumor que a les drassanes del poble hi hauran de construir un nou vaixell per a la guerra. Tornaran a tenir feina, que no en tenien. Però, esclar, potser els fills hauran d’anar-hi, a aquesta guerra que la Dama de Ferro ha iniciat per tapar altres vergonyes. “Val la pena? Un abric nou per a l’hivern i sabates per a la dona i una bicicleta per l’aniversari del noi. És just un rumor que s’estén pel poble, aviat estarem construint vaixells”. I llavors el noi diu: “Pare, venen a buscar-me perquè m’allisti, però tornaré per Nadal”.

És una cançó preciosa que avui ve a tomb. Espanya, llegim, seguirà venent armes a l’Aràbia Saudita, perquè hi ha una empresa que les construeix. De l’empresa no en sabem res, són secrets d’estat. El que sabem és que la monarquia saudita és amiga de la monarquia espanyola. Espanya, llegim també, ha pagat suborns milionaris per aconseguir contractes per a la venda d’armes a l’Aràbia Saudita. Vendre armes. Ni tan sols això ho saben fer sense subornar. I nosaltres aquí, pagant la festa.