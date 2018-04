Cristiano ja no és el que era

Més enllà del seu caràcter, la seva manera de fer i que genera sentiments contraposats, no podem negar que Cristiano Ronaldo és un dels millors davanters del món. I a més fa molt de temps que es manté a un altíssim nivell. Marcant gols en grans partits i en moments decisius. Ja no s’hi val dir que només marca contra rivals petits. És més, últimament diria que és al contrari. I no és casualitat.

Un cop va guanyar l’última Pilota d’Or i va igualar Leo Messi en aquest guardó, Cristiano va fer un canvi de mentalitat molt important. Ha vist que cada vegada és més gran i físicament li costa més rendir al màxim nivell i això fa que s’hagi de dosificar. I és el pla que ha fet servir aquesta temporada. Conscient que els partits importants arriben a aquestes altures del campionat, s’ha preparat amb aquesta finalitat. I també ha prioritzat objectius: la Champions i el Mundial.

Per molt que vulguin fer-nos creure des d’alguns mitjans que vol el Pitxitxi de la Lliga i que s’hi obsessiona, no és veritat. De fet, va deixar xutar un penal a Karim Benzema i no va viatjar dissabte passat a Las Palmas. Ha madurat. Ha après que ja no pot aspirar a tot i ha triat la màxima competició europea de clubs i el millor torneig del món de seleccions.

I, de moment, és el clar protagonista en aquestes competicions. Per exemple, marcant en tots els partits que ha jugat de Champions aquesta temporada. És un jugador que marca les diferències i dimarts a Torí va tapar un partit discret del Reial Madrid amb dos gols i una assistència. Un 0-3 enganyós perquè durant molts minuts els de Zinedine Zidane no van ni ensumar la pilota. Però allà hi havia Cristiano, per marcar les diferències. El que es demana que facin els cracs.

Dit això, no m’he tornat boig. Messi continua sent per a mi el millor jugador de futbol de tots els temps. Perquè converteix en ordinari el que és extraordinari, cada setmana. I perquè és un jugador total, que assisteix, que marca, que crea, que inventa... Messi és descomunal. Però com que el futbol és un joc d’equip en què entren molts factors, el seu talent únic no és suficient moltes vegades per reflectir en títols la seva superioritat. També és la grandesa d’aquest esport, que és imprevisible.

Però no passa res per dir que Messi és el millor jugador de tots els temps i Cristiano el millor davanter del món. Són dos conceptes compatibles. Fins al punt que, més enllà del caràcter de cadascun i la rivalitat que mantenen, serien imparables si juguessin junts al mateix equip. L’un rematant i l’altre assistint. Tot i que a molts aficionats del Barça i del Reial Madrid potser els faria mal d’ulls.