Les cares del dia: Cristina Cifuentes, Joan Ubach, Pepe Serra

Cristina Cifuentes

La presidenta de Madrid no dona el braç a tòrcer. Es continua espolsant tota responsabilitat del tracte de favor rebut. I no té intenció de dimitir. Ha decidit tornar el màster. ¿Però pots tornar una cosa –un títol universitari, en aquest cas– que no és clar que realment tinguis? Cifuentes ha tornat a passar la decisió de la seva continuïtat a Rajoy.

540x306 Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid / EMILIO NARANJO / EFE Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunitat de Madrid / EMILIO NARANJO / EFE

Joan Ubach

La Conca de Tremp-Montsec, al Pallars Jussà, ja és Geoparc Mundial de la Unesco. És el segon conjunt paisatgístic i natural de Catalunya amb aquesta qualificació, darrere de la Catalunya Central (que inclou Montserrat i Sant Llorenç del Munt). Amb joies com el congost de Mont-rebei, Tremp-Montsec passa a formar part d’un selecte grup de 140 espais de 34 països.

540x306 Joan Ubach, president de Geoparc / ACN Joan Ubach, president de Geoparc / ACN

Pepe Serra

El Gòtic del MNAC té a partir d'ara una mirada diferent a través del món del còmic. I no d'un còmic qualsevol. En són autors l'escriptor Jordi Carrión i el dibuixant Sagar, que s'han agafat tota la llibertat creativa que els va donar el director del museu per explicar les col·leccions gòtiques i fer-les dialogar amb el present.