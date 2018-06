‘Crónicas fugaces’. Verbenas y guerra

Otra vez San Juan, San Pedro, las verbenas, las noches claras y radiantes, los fuegos infantiles… ¿Verdad que el mes de junio parece abstraerse y resumirse en nuestro recuerdo como una sensación de luz de oro sobre transparencias nocturnas, entre olor de claveles y albahacas? ¡Las fogatas de San Juan! He aquí uno de estos misterios folklóricos que, a través de las centurias incontadas, eslabonan la cadena de la tradición y hacen llegar a la vida moderna la llama vacilante del mito alrededor del cual se formó la ciudad antigua […] La verbena empezó con su animación de siempre, con su grato rumor de expansión, con su ir y venir de coches, de autos, de tranvías. Cada colmado, cada confitería era una exposición de tortas y golosinas. Los puestos al aire libre despedían también la fragancia de sus pastas recién sacadas del horno, confundida con la de las flores de junio. Desde la cumbre del Tibidabo, la iluminación de los hoteles y restaurantes llamaba a la gente con la fascinación extraña que el derroche de luz ejerce sobre los mortales, tentándolos con la promesa de vagas e imprecisas magnificencias y aventuras. Hombres, mujeres y niños, familias enteras, unos a pie, otros con sus vehículos lujosos o modestos, discurrían en todas direcciones ávidos de gozar esa noche a la vez ingenua y ardiente… Y, no obstante, la tragedia latía y vigilaba en un rincón de la ciudad, y no había de tardar muchas horas en asomar su cabeza de Medusa. ¡Esa guerra de Marruecos! ¡Esa fatalidad sin solución! Porque ningún nombre le cuadra tan completamente como ése de fatalidad. Trátase de una acción que el país no siente con ardor nacional, que no hace vibrar las fibras patrióticas, que ha costado ya mucha sangre y muchas lágrimas y que la gente mira con desvío, por no alcanzársele las ventajas remotas o próximas de su objetivo. España tropieza para tales empeños con una contrariedad insuperable; la falta de preparación y orientación del criterio público en este orden de materias tan arduas y difíciles. El problema marroquí no interesa nuestro patriotismo, no viene asistido del sentimiento nacional y, sin embargo, implica un compromiso de Estado ineludible. He aquí el nudo, la dificultad, el drama pavoroso de la cuestión. […]