‘Cròniques d’Itàlia’. El feminisme (1904)

Si una dona de les nostres entrés en una universitat italiana de segur que la criticaria perquè vénen tantes noies entre els estudiants: “No hi aprendran res que els pugui servir per a governar una casa!”. Però els pares i mares d’aquí pensen diferent: “Volem que es puguin valer per si mateixes mai que els falli el menester!”, diuen els vells. “Quan penso lo que vaig patir perquè el meu avi no volia que estudiés! No seré jo qui quiti aquest punt a ningú!”, afegeixen les mares. -I a Espanya, com s’ho fan? -em pregunten uns i altres. -A Espanya tenim un ditxo que diu que una noia és per a un rei i, esperant aquest príncep que vingui a desencantar-les, es passen lo millor de la vida. -És lo que succeeix a les províncies meridionals -em responen-, però allí queda també el recurs de fer-se monges amb més o menys devoció. [...] -Digueu-me -pregunto de vegades jo-, què en farem de les dones sàvies? “Voleu dir que és un mal?”, em responen. Un mal no, però sí una gran responsabilitat. Quan vosaltres us afanyeu a enfortir la tutela de l’estat socialitzant els serveis, protegint els emigrats amb institucions especials i intervenint en l’art i la instrucció, crec que teniu el deure de protegir i fer respectar aquestes dones, superiors per coneixements, però sempre inferiors en força i coratge. Se’ns presenta un servei nou de l’estat per a defendre i protegir aquestes minyones, condemnades a viure soles i amb la concurrència i les males passions. “És una feina molt cavalleresca la que ens proposeu -em responen amb una mitja rialla-, molt honrosa, però molt difícil de complir. Els ministeris fan lo que poden, però són sempre inanimats, impossibles de servir per a aquests serveis passionals, de dubtosa naturalesa”. Tot això és molta veritat, i la sort és que (per lo poc que he vist) les minyones es resignen i tiren endavant, esperant que algun dia millorarà tot. [...] Algunes s’han alçat gran reputació i conquistat llocs d’empenyo. A la Universitat de Roma fins hi ha una càtedra regida per una dona. Però, en general, ajuden silenciosament a la gran obra crítica científica que estan fent els italians a la manera germànica. Tota la cultura en general té aquest to, però les dones en donen la nota més baixa. Són uns obrers pacientíssims, humils, que no prediquen filosofies ni volen descobrir grans veritats, però que, poc a poquet, ajuden, col·laboren útilment a la gran crítica. Regiren cartes, comparen autors, precisen textos, desenterren notícies i, tot, quietament, com aquell qui no fa res. N’he llegit una gran quantitat d’aquestes feines de dona, i totes m’han encantat. Troben una pedreta aquí, separen una brossa d’allà, desembrassen el camí, deixant-lo ple de l’amable perfum de les coses femenines.