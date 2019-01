Cròniques colonials (IX)

L’altre dia llegia per sobre, o sia de pressa i malament (potser perquè la prosa oficial no m’entusiasma tant com a Stendhal), el Reial Decret de la Presidència del Govern que publicà el Boletín Oficial del Estado sobre la festa anomenada de la hispanidad, i en arribar al capdavall de tot vaig tenir la desagradable impressió que se’ns penjava una altra llufa (o, si voleu, la mateixa de sempre). Una segona lectura, més reposada, m’ho confirmà quan, en el seu paràgraf inicial, vaig ensopegar-me amb una frase segons la qual se commemora el descubrimiento de América y el origen de una tradición cultural común a los pueblos de habla hispánica, commemoració en la qual se’ns feia col·laborar en afegir el decret, en el seu article únic, que aquesta diada tendrá con caràcter permanente consideración de fiesta laboral de ámbito nacional, és a dir, estatal, car si ells confonen la nació amb l’estat, nosaltres no tenim cap motiu per imitar-los. Remarquem aquesta habla hispánica en singular que contradiu allò que s’afirma contínuament amb veu solemne i greu de ministre o d’alt funcionari, l’existència, a la península, de diferents llengües, totes elles igualment hispàniques fins a nova ordre. El decret, que ens obliga tots, només n’acull una, la que Castella comparteix amb els pobles de l’Amèrica llatina que parlen “espanyol”, i deixa de banda, com si ja fossin tan difuntes com les que es parlaren en aquelles terres abans de “civilitzar-les” amb la creu i l’espasa, totes les altres que encara remenen la cua dintre l’Estat i la presència de les quals hauria estat reconeguda si s’hagués dit, en aquest text, una tradición cultural común a los pueblos de habla castellana. [...] Cal creure que quan hom assegura que el català és una llengua pròpia de Catalunya no ens referim a un tros de geografia física que, per alguna estranya virtut, parla, sinó als homes i dones que són naturals d’aquesta terra, a tots en conjunt i a cadascun d’ells en particular, o sigui, de fet, a cadascun dels indígenes d’aquest país. L’expressió l’ idioma propi de Catalunya”, doncs, vol dir simplement que el nostre és l’“idioma propi de cada català”. Però les autoritats que regulen directament o mitjançant delegats la nostra vida i ens aixequen la camisa sempre que poden, es neguen a admetre les conseqüències a què porta allò que han “concedit” com si fessin un sacrifici que mai no els agrairem prou, car si l’idioma propi de cada català és el català, no ho és únicament aquí; ho és arreu on vagi de l’estat, els dirigents del qual bé entenen, i així ho demostren, que si l’idioma propi dels castellans és el castellà, aquesta “propietat” fa que se’n puguin servir, que tinguin el dret de servir-se’n, a qualsevol indret de la península dominat pels colonitzadors. [...]