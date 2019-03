Cròniques colonials. Judici pel 23-F

[...]

En un sentit, tots es troben a la mateixa banda: el govern que hom feia presoner durant unes hores del 23-F i els homes disposats a substituir-lo en una d’aquestes operacions de salvació, sempre curiosament dutes a terme contra la legalitat que el poble es dóna, per alguns d’aquells que pretenen reservar-se l’honor de la “nació”. Que uns i altres, adeptes de la força sense dissimulació o partidaris del posar-hi bones maneres, coincideixen en el mateix propòsit, bo i diferir en la forma de l’acció, ho palesa prou una obsessió comuna per la “ unidad ” d’allò que palpablement és diferent i, de vegades, àdhuc oposat. També és una demostració de la coincidència d’intencions el tracte que hom donarà als acusats, tan deferent ara amb els del 23-F com sòrdid és el que hom reserva a d’altres encartats en causes polítiques. Retinguem, per exemple, com han viscut les respectives detencions els independentistes catalans jutjats no fa gaire i els militars que han de respondre de les seves accions anticonstitucionals. [...] És natural que, segons la lògica del sistema, que hom tingui per perillosos i potser escassament humans uns independentistes contra els quals no s’ha pogut provar res però, pel sol fet de dir-se’n, denuncien la injustícia que es comet contra el seu poble, i per inofensius, i qui sap si cavallerívols i tot, aquells altres que a la vista de tothom es proposen de retenir, amb més eficàcia per a la “seva” pàtria, les colònies que, per molt que ells diguin, també són la pàtria d’algú. [...] En el problema colonial de l’Estat espanyol s’enfronten dos nacionalismes falsos que cada dia fan més difícil de resoldre’l: el d’una Castella que a la independència del seu territori ofereix, amb un abús palès, la possessió de les terres veïnes, i el de Catalunya, la qual resta o abstreu aquesta independència d’unes reivindicacions “nacionals” que, ateses i tot que fossin, ens conservarien la condició de colònia. A Madrid es debat allò tan conegut de la corda que lligues curta o lligues llarga, no pas si és convenient o no que hi hagi corda. Per què se n’han de preocupar si aquí tots els partits, de l’esquerra, de la dreta i del centre, accepten perfectament que hi sigui i tot just discuteixen fins on és “nacionalisme” tolerable que ens escanyi?