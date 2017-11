Cròniques colonials (13)

Se succeeixen cròniques, informacions i comentaris sobre el judici, actualment en curs a Madrid, dels implicats (o d’uns quants només dels compromesos si és que hi havia d’altres accions engegades, com s’ha dit en declaracions a la sala) en l’intent de cop d’estat del 23-F, però no sembla que cap cronista assenyali com caldria que, de fet, allí potser no es jutja tant un alzamiento contra la democràcia com es debat una manera de voler solucionar l’endèmic problema colonial de l’estat espanyol. S’enfronten dues posicions: la dels “golpistes” convençuts, com ho estava el difunt dictador (i ja hem vist com s’equivocà), que les colònies “interiors” només poden ésser conservades a partir d’una repressió ferotge i continuada que acabarà per tòrcer el coll de les comunitats oprimides, i la dels polítics més inclinats a creure que la solució es troba en unes “concessions” que, en generalitzar-se fins a incloure entre els “beneficiats” les regions castellanes o de cultura castellana que són la metròpolis, treuen substància al procés autonòmic. [...] Catalunya (i el mateix es podria dir de la resta dels Països Catalans) cau en l’error de no plantejar-se com cal una situació que s’arrossega des de força abans de la derrota davant les tropes de Felip V i que aleshores s’“institucionalitzà”; aquella Espanya de la qual podíem haver format part lliurement, i no hi ha cap més manera de “formar part” de res quan es tracta d’homes o de pobles, fou avortada quan Castella preferí posseir en lloc d’estimar. És una passió encara no apaivagada al cap de segles de violacions i que la nostra resistència encén; els uneix de debò. Sempre veurem com fan pinya així que els sembla que podríem escapar-nos o afluixar els lligams. Són capaços, aleshores, de deixar de banda o d’ajornar fins a dies més feliços, ideologies polítiques i programes socials que els oposen i que els podrien distreure de la gran empresa, de la gran creuada, car la conservació de les colònies passa per damunt de tot. D’aquí les declaracions de la gent dretana quan amb tota sinceritat anuncien que més s’estimen una “España vermella com un pebrot que no pas partida com un meló esberlat”, o les posicions carrillistes quan els comunistes de la metròpolis es mostren disposats a renunciar a avantguardismes revolucionaris i a resar parts de rosari amb els partidaris d’una societat blava com el mes de Maria si la confortable i remuneradora unidad española és amenaçada. D’altra banda no s’ha vist mai que cap esquerra espanyola ataqui els grups centristes o de la dreta per nacionalistes (s’entén: nacionalistes espanyols); [...]