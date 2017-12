Al cara a cara que van mantenir Inés Arrimadas i Marta Rovira va quedar palès que totes dues desconeixien la taxa d’atur de Catalunya. Sincerament, això és realment greu i demostra fins a quin punt els polítics catalans estan dedicats i concentrats en el Procés i no pas en els problemes socials de la població. La taxa d’atur és la principal estadística que un aspirant a formar part del govern hauria de conèixer, perquè es governa per a la gent i el principal problema de la gent és no tenir feina.

Al debat de TVE que va reunir tots els partits polítics, Roger Torrent va voler demostrar que l’economia catalana no s’havia vist afectada pel referèndum i la declaració d’independència, i va defensar la dada macroeconòmica del 3,5% de creixement del PIB. Segons ell, en ser una dada macro, és a dir, global de la totalitat de l’economia, s’invalidava qualsevol dada sobre turisme, comerç o qualsevol altre sector d’activitat. Si el total creix, la resta és anecdòtic. Torrent no va dir que el creixement del PIB que va esgrimir correspon al del tercer trimestre. És a dir, no inclou els mesos d’octubre ni novembre, que són precisament els que van registrar les caigudes empresarials que aviat coneixerem. García Albiol va respondre a Torrent que ell no donava importància al PIB, sinó al que li deien els taxistes i propietaris de restaurants. Torrent, amb tota la raó, li va dir a Albiol que com pot ser que el comentari del taxista sigui més creïble que la xifra del PIB, amagant, però, que la seva dada no tenia en compte octubre i novembre. Albiol no li va respondre perquè, com Arrimadas i Rovira, no sabia de quines dates era aquest PIB.

En definitiva, uns manipulant les dates i els altres ni idea. Però això sí, el més important són les polítiques socials i la gent que, al final, queden en darrer terme.