Del mediador al traductor

Allà on hi havia un problema de convivència entre catalans, ara hi ha un problema polític. Allà on l'interlocutor era "el Lepen de la política espanyola" ara és el president de la Generalitat. Allà on la Constitució viatjava en una custòdia, ara es parla d'acords en el marc "de la seguretat jurídica". Allà on posar un traductor simultani del català al castellà era una ofensa perquè hi ha una llengua que parlem tots, ara han posat un traductor simultani. A la sala on parlen els primers ministres estrangers, hi parla el president de Catalunya. Una cura extrema en les formes i el reconeixement de l'altre ha estat el missatge de l'amfitrió espanyol a la primera taula de diàleg. És un bon començament, però no oblidem que el PSOE i Unides Podem només són l'executiu, no són tot l'Estat. I el remei d'aquest mal vol solucions estructurals que haurien de tenir el suport dels que s'enfilen per les parets només de sentir parlar d'un traductor.