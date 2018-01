Dels ‘papers del Pentàgon’ al paperot del TC

COM TANTA GENT, vaig passar-me la tarda de dissabte enganxat al mòbil. Finalment, a quarts de deu de la nit, just quan s’apagaven els llums de la sala de cinema on havia entrat a veure Los archivos del Pentágono, van arribar els primers flaixos: el TC havia posat condicions a la investidura de Puigdemont. Sense temps per saber-ne res més, el film em va transportar a gairebé mig segle enrere, al 1972, quan l’equivalent nord-americà del TC espanyol va posar la llibertat de premsa per davant de la protecció d’un secret d’estat. Amb la retallada de llibertats que hi ha hagut després de l’11-S del 2001 no sé què diria ara el Tribunal Suprem dels EUA, però sí que sé que el TC dissabte va seguir el camí del 2010: l’estat espanyol fa guanyar als despatxos el que el PP (i la resta de partits dits constitucionalistes) no guanyen a les urnes.