Descobriment o ocultament d’Amèrica?

Gustavo Gutiérrez publicà un breu volum que conté els quatre primers capítols d’una obra [Dios o el oro de las Índias, Ed. Sígueme, Salamanca, 1989] que promet de tenir-ne setze i que ens revela una faceta, coneguda no pas per tothom, del primer teòleg de la teologia de l’alliberament: la faceta d’un erudit i conscienciós historiador [...]. Es tracta d’un estudi del que jo acabo d’anomenar l’ Ocultament del motiu central de la Conquesta a recer de totes les justificacions del temps: cristianització, colonització, força expansiva d’Occident, divina Providència, etc. El Descobriment fou espontani i es trobava dins el dinamisme dels temps. Hem de creure’l ben intencionat. Però igualment espontani i ben intencionat fou l’Ocultament. Per això, tant el famós Parecer de Yucay (1571) com els documents del virrei del Perú Francisco de Toledo, magistralment estudiats per Gutiérrez, poden dir ben clarament que és l’or el que la Providència ha amagat a Amèrica perquè d’aquesta manera atregui els colonitzadors i missioners, i així aquelles terres puguin ser cultivades i convertides. [...] La preocupació per l’or, compartida pel rei Ferran, traspunta constantment en els mateixos escrits de Cristòfor Colom. No és Déu sinó l’or el que fa que el “descobriment” de Colom s’estabilitzi. [...] El resultat fou l’amalgama dels dos motius i no fou ja l’or el que va atreure sinó el Déu de l’or, la idolatria que no deixarà de condemnar fra Bartolomé de Las Casas. [...] El 1514 el clergue Las Casas continua encara d’encarregat a Cuba. Però comença a adonar-se que el sistema és injust i opressor. Es troba davant d’un dilema dels nostres dies, a distints nivells i en situacions molt diferents. El dilema és clar: o Realpolitik, enfront d’una situació injusta, mantenint l’ statu quo ; o violar la llei del dissabte quan aquesta es considerava abusiva i no defugir-ne les conseqüències imprevisibles. Insisteixo per als nostres dies: o adonar-se que un individu gairebé no pot res davant de la maquinària estatal, del pes de la història, de la força dels poderosos, de la inèrcia de la majoria, i decidir-se per procurar reformes “moralistes”: no abusar de l’esclau, donar el salari adequat, limitar-se a la guerra justa, al mal menor, [...] O bé “sortir”, trencar, rebel·lar-se, viure una nova forma, ni que sigui una nova espiritualitat o teologia. És la solució idealista: transgredir la llei injusta, viure l’alternativa, contestar els fonaments, [...] Podria esmentar Francesc d’Assís, Luter, Gandhi o Camilo Torres, per a ser més polèmic? [...] Hi ha dues teologies de l’alliberament. La que accepta l’ statu quo com a susceptible de reforma, la que reconeix que cal ajudar els pobres i practicar individualment les virtuts: és la teologia per al pobre. O la que afirma que ningú no pot servir dos senyors i que cal decidir-se, [...] i que el que hom es juga és una renovació, i àdhuc una mutació, en la consciència d’aquesta part de la humanitat que s’anomena l’Església: é s la teologia del pobre. [...]