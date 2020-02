Desesperats per forçar un ‘remake’ d’Altsasu

La necessitat de mantenir la idea que a Espanya hi ha terrorisme (al País Basc) i prototerrorisme (a Catalunya) fa que la premsa de les essències pàtries digui autèntiques bajanades. Divendres una notícia de l’ Abc assegurava: “Una vintena d’abertzales claven puntades de peu a un guàrdia civil a Altsasu”. A l’interior, es parlava d’un intent de linxament de dos agents. A mesura que s’anaven coneixent més dades sobre l’incident, es desfeia el castell de cartes que intentava construir el rotatiu.

Les ganes de tenir un Altsasu 2 per poder justificar una nova onada repressora era evident. “Una vintena de joves es van abraonar sobre ells i van llançar-los ampolles i altres objectes. Uns quants radicals van aconseguir tirar a terra un dels guàrdies”, explicaven. Però no, la mateixa Guàrdia Civil ha desmentit el gruix del relat. Resulta que, a les sis de la matinada, un grup de joves van començar a cremar contenidors pel carrer. Una patrulla policial va anar a aturar el tema i, mentre identificava quatre dels joves, un dels agents va rebre una coça -d’una única persona- que el va fer caure a terra. Ni objectes volant ni res. La Vanguardia parlava amb l’institut armat a Navarra: “No s’ha de restar importància al fet que s’ataqui un agent -expliquen des del cos-, però aquest tipus d’agressions en dies festius per desgràcia passen a tot Espanya”. I afegien: “Ni hi va haver tanta alarma ni es pot parlar d’un intent de linxament”. De fet, en altres mitjans fonts policials admetien que no sabien si l’autor de la puntada de peu tenia alguna ideologia concreta. El diari va acabar rectificant el titular.

Viure d’ETA quan ETA ha deixat d’existir és una pèssima actitud política i mediàtica. Si l’enaltiment del terrorisme és delicte, ¿no ho hauria de ser també la seva banalització?