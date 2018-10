Desorganització a l’administració pública

La sessió d’avui de la Diputació Permanent de les Corts ha estat molt curta i s’hi ha aprovat autoritzar el govern per a fer comandes a la Siderúrgica de Sagunt, per deu milions de pessetes i fins a últims d’any. Això era el que, precisament, demanaven els radicals [de Lerroux] des de feia molts mesos per a resoldre la tràgica situació de Sagunt. S’ha aprovat la concessió dels crèdits després d’haver hagut de fer, el senyor Martínez Barrio, múltiples esforços de negociació i ductilitat per convèncer els socialistes i després d’haver arribat la situació ministerial -com exposàrem ahir- a una indubtable asfíxia. De tota manera, subsisteix la mala impressió deixada pels acords de la penúltima sessió d’aquest organisme. Tothom sap, en efecte, que els crèdits demanats pel govern per al funcionament del Tribunal de Garanties i per a la creació del Ministeri de Comunicacions foren refusats. Aquest refús fou una considerable bufetada al govern i un acte de pura anarquia. ¿Hi ha, en algun país del món, un precedent com el de tenir un ministeri funcionant sense consignació i un altíssim tribunal al qual es neguen els diners per a instal·lar-lo i organitzar-lo amb decència? Però això no són sinó fets a afegir al marasme i a l’anarquia que imperen en tots els graons de l’administració pública. Aquestes coses s’han de tractar amb caritat, però, al lector, se li posarien els cabells de punta si pogués tenir una idea aproximada del desgavell administratiu que hi ha al país. L’organització de l’Estat, que ja era dolenta en temps de la Monarquia, ha empitjorat durant el comandament del senyor Azaña fins a un grau extraordinari. Hauran de passar molts mesos de convalescència per a tornar les coses a l’estat en què es trobaven abans. [...] La Comissió Mixta estatal catalana de traspàs de serveis a la Generalitat de Catalunya ha començat, sota la presidència del senyor Azcárate, avui, a treballar activament. És per això que es troben a Madrid l’alt personal de la Generalitat, alguns consellers i el senyor Josep Maria Pi i Sunyer, secretari de l’Ajuntament. Aquests primers treballs han versat sobre el traspàs dels serveis de Justícia. Hom havia ja trobat la fórmula per a aquest traspàs, quan fou tramesa a Barcelona, a instàncies dels elements de l’Estat, per a algun retoc definitiu. Hom creu que aquest servei podria quedar legalment traspassat dintre de tres o quatre dies. Quedarà pendent, doncs, després d’aquest traspàs, tot el que fa referència a Obres Públiques i Agricultura. [...] Es diu ara mateix a Madrid que han començat negociacions per fer un front electoral antimarxista a la capital de la República a base d’una candidatura de radicals i agraris sense monàrquics. I es diu així mateix que aquestes negociacions són per anar al copo a Madrid.