Després d’abans-d’ahir la nit, passada

Ens referim a la vetlla de Nadal -i ho aclarim tot seguit perquè ningú no s’hi trenqui el cap-. En aquesta nit es va produir, en la nostra ciutat, i suposem que possiblement també en totes les ciutats i en tots els poblats i en tots els llocs habitats de la nostra zona lleial, una inoblidable interferència d’emocions, d’un ordre elevadament espiritual. La bona nova, confirmada i garantida, de la presa de Terol, realitzada en les millors condicions i circumstàncies que enalteixen el prestigi del nostre Exèrcit; la sensació de seguretat i de confiança en el triomf definitiu, i en els somniats destins de la pàtria, s’unia, en aquesta nit nadalenca de l’any trenta-set, amb una altra joia llunyana i eterna, que la devoció dels homes i la tradició popular ha mantingut a través dels segles i de les civilitzacions com caliu de bondat i d’amor en el mateix cor de l’hivern. Hom no sabia exactament per què, però la gent tenia, enmig de la negror de la ciutat, del fred i del dolor, dels neguits i les molèsties, i de les privacions quotidianes que tots hem de sofrir, com un somriure de beatitud, d’il·lusionada esperança. I abans de mitja nit, aquells ciutadans menys delicats, menys casolans, els quals no poden recloure en la seva vida interior el turbulent tumult que s’hi aglopa, envaïen bulliciosament alguns carrers i especialment els locals de diversió i les tavernes a mig tancar, i hom sentia cants estridents o esmussats feblement per la beguda. La commemoració solemniosa del Nadal hauria llevat, amb el seu inútil ritual, l’escalf d’aquesta onada autèntica del sentiment popular; la seva emoció i la seva profunda i significativa transcendència. Per damunt la seva aparent brutalitat, el poble sap copsar meravellosament les afinitats espirituals i ajuntava en un sol esclat sentimental el goig de la victòria recent amb la joia innocent i perdurable del món.