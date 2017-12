‘Dime de qué presumes y te diré de qué careces’

ELS SUPOSATS bons desitjos nadalencs de l’Estat han durat de Nadal a Sant Esteve, literalment. Zoido ja parla de practicar noves detencions entre els diputats electes encara no fa una setmana. Felip VI no només fa discursos avorrits tractant-se d’un monarca que tot just farà 50 anys, sinó que repeteix lletanies d’Espanya com a “democràcia assentada”, amb una “base sòlida de principis democràtics”, o com una “democràcia madura”, que no resisteixen la prova del nou de la realitat, sobretot quan van seguides d’afirmacions com “on qualsevol ciutadà pot pensar, defensar i contrastar, lliurement i democràticament, les seves opinions i idees”. Una democràcia assentada, sòlida i madura no respon amb violència i presó a la demanda d’un referèndum. Si ho fa és perquè té por, precisament, del contrast lliure i democràtic de les idees.