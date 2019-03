Disney entra en la revolució

El divendres 8 de març és el Dia de la Dona. Aquest mes està ple de taules rodones, de xerrades, d’actes encarats a potenciar i empoderar les dones per reclamar el que ens pertoca per llei: la igualtat entre gèneres. És essencial per poder tirar endavant i no quedar-nos lluny del que ens correspon com a persones que vivim en una mateixa societat i que, en principi, tenim els mateixos drets. Perquè quedi molt clar: igualtat significa qualitat d’igual. No hi ha ni més ni menys, ni per sobre ni per sota, ni a dalt ni a baix. Hi ha un un al costat de l’altre i en les mateixes condicions.

Sortiu al carrer. Cal que hi siguem totes, tant és la cultura, la política, l’esport. Només cal que reivindiquem tots els nostres drets i cridem ben alt que ja no ens faran callar, que no ens mouran d’on som i que només estem disposades a anar endavant. Que no pararem, que hi som totes. Cal que anem a l’una, que vegin que som invencibles. Creieu-me, juntes ho som. Ens diran feministes -en el pitjor dels casos, feminazis i boges, com diu l’últim espot publicitari de Nike-, però que diguin el que vulguin, que nosaltres anirem fent realitat els nostres somnis.

Tots els homes que creieu també en la nostra causa i la sentiu com a vostra, endavant. Hi esteu convidats. Gràcies a vosaltres seguirem creixent, ens ajudareu a donar-nos veu. No us excloem, però aquesta vegada ens toca parlar a nosaltres.

Els temps estan canviant. Tant, que la Lliga i Disney han arribat un acord per potenciar l’esport femení. No és casualitat. Marvel estrena aquest divendres la seva primera pel·lícula en què la protagonista és una noia. És la primera heroïna, la Capitana Marvel. Tant de bo jo hagués nascut quan creure’t una heroïna que podia lluitar i vèncer els dolents no era utòpic. Llavors havies d’escollir entre el Capità Amèrica, Hulk i Ironman, i ara les noies podran tenir referents femenins a les grans pantalles. És la visibilitat que ens toca.

M’agrada el hashtag que utilitzen: #Donahaviesdeser. Una frase que s’utilitzava amb connotació negativa i que ara gira en positiu.

No oblidem, però, que el nostre fi és que el Dia de la Dona desaparegui. Quan hi arribem, voldrà dir que el que s’ha fet, el que es fa i el que es farà ha donat resultats. De la mateixa manera que quan competeixes en una lliga cal ser regular, ara cal que tot això no sigui només perquè som a la primera setmana de març. Cal insistir-hi cada setmana, com si ens juguéssim una lliga, perquè el nostre objectiu és guanyar a llarg termini, no només una setmana.