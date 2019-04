Dolça pietat! Vetllant l’home que han de matar

La justícia us havia condemnat a tots set: entre la vostra pena i la dels altres hi havia un trànsit infinit; la justícia havia considerat que entre el vostre delicte i el dels altres hi anava tant com de la vida a la mort. Però la dolça pietat va arribar a la cel·la dels teus companys i ells oïren les paraules d’Isaïes: Alegreu-vos, sorrals del desert! Que el desert palpiti de goig, que les terres ermes del Jordà es tornin espessa selva! -Però tu ¿què vas fer, ànima desventurada, que la dolça pietat recula quan es recorda del teu crim? [...] No has oït el clam dels fariseus? No el mata el rei ni el mata el botxí, diuen, és la llei qui el mata. Però la llei és una abstracció, i la dolça pietat no és llei ni és abstracció, que és substància humana. [...] Ja feia dos anys que no mataven els criminals, perquè la pietat del rei era tota la dolça pietat humana. El cor se’ns havia fet prou gran perquè hi capigués fins la pietat per l’assassí. Els fariseus callaren; però un home va encendre l’ideal al mig del mar i, saps la llei?, doncs la llei sola li va ensorrar quatre bales al cap. [...] Escribes i fariseus que demanen irats la mort d’aquest home: No hi crec en la vostra fortalesa, mateu de por. Perquè en el càstig encara hi pot haver una reparació; quan mateu ja no hi ha reparació possible, només hi ha venjança. No ens fareu callar en la nostra guerra contra la mort. La dolça pietat que ens enamora se’ns esbrava desaforadament. Per mal que ens feu, les vostres cadenes no ens privaran de pensar que res hi ha més dolç en la vida que perdonar un enemic. Tireu, descarregueu les vostres armes, sembradors d’odi, fosca raleia. Que si algun dia us arribem a tenir a les nostres mans, a vosaltres, fariseus, i al rei que mata, serà sempre la nostra dolça pietat la que us aplicarem i no la vostra.