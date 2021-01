Donald Trump o l’enemic de la democràcia nord-americana

El mal que ha fet Donald Trump a la democràcia nord-americana, i de retruc a la mateixa democràcia liberal al món, és encara difícil de calcular, però l’assalt al Capitoli que ahir es va retransmetre en directe per televisió avergonyirà durant anys milions de ciutadans nord-americans orgullosos del que fins ara era un sistema democràtic sòlid i amb influència al món. El llegat de la legislatura de Donald Trump és un país malalt, dividit, irat i amb les regles del joc democràtic trepitjades, subvertides, des de la més alta magistratura. Ahir, l’encara president dels Estats Units va animar els milers de seguidors que havia convocat a Washington per donar-li suport a anar al Capitoli per fer pressió i impedir que els representants dels ciutadans confirmessin la victòria electoral de Joe Biden. El debat estava previst que pogués durar fins a la matinada, tot i que no hi havia dubtes que s’acabaria donant per bona l’elecció de Joe Biden com a nou president dels Estats Units, però desenes de milers de partidaris de Trump van sembrar el caos al Capitoli, on, de manera sorprenent, van aconseguir entrar superant una protecció clarament insuficient i poc habitual quan hi ha manifestacions convocades. Una turba que cridava consignes a favor de la presidència de Trump va entrar a l’edifici del Capitoli dels Estats Units, símbol institucional per excel·lència de la representació popular, va aturar la sessió del Senat, va obligar a evacuar el vicepresident Pence, va provocar enfrontaments amb la policia i va ocupar la Cambra de Representants i el despatx de la presidenta, Nancy Pelosi.

Algunes fonts periodístiques parlaven ahir a la nit d’una dona ferida al pit per arma de foc i de diversos ferits entre les forces de seguretat.

L’assalt al Capitoli va tenir lloc poc després d’un discurs incendiari del president encara en funcions en el qual va afirmar que no concedirà mai la victòria al president electe i en què va carregar un cop més contra la premsa que no publica al dictat. Trump va tornar a mentir al parlar d’un frau que només existeix en la seva estratègia de violentar les regles del joc i l’essència del sistema democràtic. A 14 dies de la cerimònia de jurament del càrrec per part del president demòcrata a l’escalinata del Capitoli, Trump va enviar les hordes dels seus partidaris més radicals a perpetrar un intent més de subvertir els resultats democràtics. Un més dels molts que han marcat un mandat monstruós contra la més mínima decència de les regles democràtiques, en què s’han confós l’abús de poder, la vulgaritat, l’insult i el menyspreu amb una pretesa fortalesa.

Quan encara continuaven els aldarulls, Joe Biden va aprofitar una compareixença ja prevista per prometre la restauració dels valors democràtics i recordar-ne la fragilitat. Poc després, Trump va gravar un missatge dient als seus partidaris, que encara campaven pel Capitoli, amb la sessió suspesa, que anessin cap a casa. Ni una paraula de censura, ni una paraula sobre el govern de la llei. Per què? Trump havia esperonat el caos.