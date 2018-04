Doncs no, resulta que no s’ha après res

No ha sigut un partit. Ni dos. Ni tres. Han sigut quatre de consecutius. Quatre partits amb una imatge impròpia del Barça. Quatre enfrontaments que tornaven a recordar l’equip que va caure estrepitosament a la Supercopa d’Espanya contra el Reial Madrid i no pas el que ha encadenat 38 partits invicte a la Lliga. Fins ara els resultats havien avalat la trajectòria d’un equip que ja feia dies que es notava que anava de baixada. A Roma, el marcador no va mentir.

Escoltades avui, les declaracions de Jordi Alba dient que les “sensacions” eren “millors” que l’any del triplet amb Luis Enrique són grotesques. És com si l’equip no hagués tornat de l’aturada de seleccions. Aquella que, segons l’entrenador, havia anat “molt bé” per canviar d’aires i carregar les piles per al tram final de la temporada. A Sevilla l’equip el va salvar la inspiració de Messi. A l’anada contra el Roma es va imposar l’efectivitat a l’àrea rival i -cal reconèixer que també- la fortuna en les decisions arbitrals. I contra el Leganés, novament va ser Messi qui va treure les castanyes del foc. Ahir no va passar res d’això. Perquè quan es juga amb foc una vegada i una altra, és impossible no acabar-se cremant.

L’eliminació és un cop molt dur, en tots els nivells. Fa trontollar l’estructura esportiva, fa trontollar el vestidor i fa trontollar l’entrenador. És culpa de tots. Però el pitjor de tot és que evidencia que no s’ha après res del que va passar la temporada passada en escenaris com el Parc dels Prínceps o el Juventus Stadium. Allà el Barça no va existir, i el rival, tot i que inferior, va acabar passant-li per sobre. Igual que a Roma: no serveix de res fer sortir les vaques sagrades si el mig del camp no existeix, si no es generen ocasions, si la pressió no és bona i si, en definitiva, es perden pilotes a la mateixa velocitat que es recuperen.

Després d’una actuació que només es pot qualificar de ridícula, l’única lectura positiva és pensar que el Barça té la Lliga al sarró i que jugarà la final de Copa. Un premi bastant menor per a un equip que s’ha esborrat de la Champions igual que ho va fer la temporada passada: per no competir.