Les dones que viuen en països que semblen una mica més avançats que el nostre comencen a assegurar que estan tipes de ser les dones perfectes. Em refereixo a les dones que poden assegurar aquestes coses, les dones de la neteja no es preocupen per qüestions metafísiques, la perfecció és un luxe garantit per als blancs de la classe mitjana. Les dones, sí, estan tipes de ser perfectes. Mares equilibrades, cuineres com l’àvia, dones amb gust, excel·lents treballadores, somriures a dojo i muà, muà, petonet que t’engalto. Les dones perfectes es van veure, tot d’una, als anuncis, duien vestits Armani, perfum Saint Laurent, colònia Loewe, caminaven com deesses, les cames de Cyd Charisse, la remenada de Lauren Bacall i el cervell de Galileu. I els promotors d’imatge van somriure flonjament: “No ho veieu?, el món canvia perquè la dona està canviant.” Van deixar que les dones perfectes entressin a tots els reductes sagrats: és un dir. L’única fortalesa que encara no accepta dones perfectes és el Vaticà. Però les veieu a Wall Street, al Parlament Europeu, amb les aixelles suades al desert d’Aràbia, i fins i tot com a directores generals als passadissos de la Generalitat o el govern central. Les dones perfectes havien començat per ser una mica imperfectes, titllades de subjectives, un pèl histèriques, i una mica rabiüdes. Més d’un poeta casolà enyorava la inexistent Ben Plantada. I posaven, els poetes, els ulls en blanc: ¿què volen, aquestes dones, que només recorden Teresa, la Ben Plantada, pels peus grans? I heus aquí que les dones perfectes comencen a sospitar que algú ha escrit malament el guió. Es clar que les nétes i besnétes de les pubilles que duien, totes soles, els masos volien sortir a fora i treballar. Sabien que ho farien més que bé, amb petjades suaus i un somriure de nacre. Però el món continua immutable, només canvien els anuncis. Cada dia cal omplir la nevera, dur els cadells a escola, cuinar com l’àvia, trucar el pediatre, organitzar xeflis postmoderns, llegir Kundera, anar a Cardedeu a visitar els sogres i, al llit, sospirar amb sospirs allargassats. I les dones perfectes enyoren el temps de la imperfecció, quan eren un pèl histèriques i un bon tros subjectives. Enyoren el cinisme de les àvies, que convertien el caçador que es menjava el món en un titella casolà. I és que les dones perfectes són, de bon tros, les darreres romàntiques: havien cregut en el món tal com és, pensant que era harmònicament ordenat, calculat fins a l’últim redós geomètric. No calia canviar-lo, només entrar-hi, dominar-lo. I, ara, somnien a tornar a casa. Tornar a aquells temps en què conversaven amb el mirall mentre el marit duia els calés a casa. Però és que els homes, genuïns aspirants a la perfecció, ja els va bé que les dones perfectes hagin sortit de casa. El món continua com sempre i a més, diuen, ara fa més bonic.