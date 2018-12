Dos articles dels Drets Humans que no es compleixen

ASSISTEIXO A L’ACTE de celebració del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, organitzat al Parlament per l’Associació per a les Nacions Unides. Trenta convidats fan la lectura del text, un per a cada article. L’article 8 diu: “Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l’empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la Constitució o per la llei”, i tothom pensa en l’any de presó preventiva dels presos polítics i en la falta de resposta del TC als recursos d’empara, que ha motivat les vagues de fam. I l’article 10 consagra: “Tota persona té dret a ser escoltada públicament per un tribunal independent i imparcial”. I després de la instrucció, la petició de penes dels fiscals i els pactes polítics per assegurar-se el control del Suprem “per darrere”, la lectura de la resta de Drets Humans se’ns entravessa.