Dos dies de revolució social (?)

Feia temps que els reportatges polítics truculents passaven una crisi aguda. Liberals de debò, els repòrters republicans no podíem ensanyar-nos amb els vençuts; les victòries apoteòsiques; per altra banda, no tenen mai l’interès dramàtic de la lluita. De la República ençà, poques ocasions han tingut els periodistes polítics de presentar als lectors un reportatge autènticament sensacional d’aquells que es llegeixen d’una tirada, amb calfreds d’emoció, reaccions internes d’apassionament i comentaris encesos sobre la situació. La vida del règim en el seu normal desenvolupament ens ha dut, sense sorpresa per als ben informats i amb estupefacció per a no pocs protagonistes dels fets, un episodi que es presta, sense forçar la imaginació, al reportatge apassionador. Podríem dir, sense pecar d’exagerats, que aquest ha estat el primer episodi de veritat digne del reportatge que ens ofereix la República. I LA RAMBLA, que és un element espiritual que vibra per Catalunya i per la República, no podia desaprofitar aquesta ocasió magnífica de reportar uns fets per compte propi i informació directa, comentar-los amb l’alt sentit patriòtic i liberal que inspira els nostres actes [...] A Fígols ja ha esclatat el moviment vaguista revolucionari. Ha estat el cop que servia de consigna. La colònia minaire de Sant Corneli ha proclamat el comunisme llibertari i uns quants descamisats, conscients del que feien i en absoluta intel·ligència amb el Comitè executiu anarquista de Barcelona, han obligat una important massa d’obrers ignorants i esporuguits a seguir-los per desarmar els sometents de Fígols i Sercs. Dimecres al matí la premsa dóna noticies confusionàries dels fets de Fígols, [...] A la nit del dimecres se celebra al local del Sindicat Únic de Manresa, ciutat on s’ha treballat normalment, una important reunió clandestina de delegats dels Sindicats locals i comarcals. Hi assisteixen catorze delegats, sis pertanyents a les organitzacions locals i vuit representant els Sindicats de Cardona, Súria, Sallent, Berga, Gironella, Puigreig, Navàs i Balsareny. Algunes poblacions de les ribes del Cardoner i Llobregat, no esmentades, estan unides a nuclis industrials als efectes de la votació, de forma que la comarcal compta sempre amb vuit delegats amb veu i vot. Hom parla dels fets de Fígols i de la necessitat de plantejar la vaga revolucionària. Els delegats locals s’hi resisteixen i es discuteix acaloradament. Però l’espectre de la FAI i la consigna donada fa valer la seva força sinistra. A Fígols, els minaires s’han llançat a la lluita... Tanmateix els delegats manresans es neguen a secundar la vaga i fan veure els perills que el moviment comportarà. [...] Es posa a votació, i per vuit vots contra sis (la totalitat dels comarcals contra els locals) triomfa la vaga revolucionària. Ràpidament els delegats comarcals surten cap a llurs pobles respectius a donar en ferm l’ordre de secundar la vaga i a organitzar els comitès revolucionaris que l’endemà al matí han de proclamar el “comunismo libertario”... És alta nit quan els delegats han sortit de l’ombra del Sindicat i s’han escampat per la comarca. Manresa dorm, embolcallada en un tel de boira riberenca, [...]