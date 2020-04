Dos personajes, un equipo, dos testigos (1969)

Un viaje rápido a Mallorca nos ha permitido entrar en contacto con la realidad de una cinta, mucho antes de que esta realidad se haga definitiva concreción a los ojos del espectador. La cinta, Un invierno en Mallorca, la está dirigiendo actualmente en la “illa de la calma” un hombre más bien fogoso: Jaime Camino. Los personajes centrales son “Chopin” y “George Sand”. Se filma en un paisaje lo más adecuado posible: Valldemosa, su Cartuja y sus alrededores. En tales parajes sucedió de verdad lo que ahora se convierte en ficción. […] George Sand ha dejado tantos testimonios escritos y buenos autores posteriores han ennegrecido tantas páginas que Camino y su coguionista Romà Gubern se las han visto y deseado para conservar hasta el final la estrategia que les condujo a interesarse por el tema. […] La baronesa Duvenant, Aurora Dupin, llamada “George Sand”, está representada en el film por Lucía Bosé. […] La francesa histórica y la actriz italiana presente no tienen demasiado que ver: la primera era feúcha y más bien pequeña. La segunda, en cambio, alta, bella y de armónica proporción. La primera era contradictoria, la segunda segura. Tuvimos ocasión de conversar largamente con la Bosé, en el patio de la histórica celda en la que ocurren los sucesos de la historia-ficción y pudimos comprobar hasta qué punto la modernidad, la actualidad y hasta cierta intuición de futuro afloran en las palabras de la actriz italiana. […] De la conversación con Lucía Bosé salió algo afirmativo: la personalidad de una mujer poco frecuente, absolutamente distinta de la legendaria ganadora de un concurso de belleza o de la intérprete de comedietas italianas de los años cincuenta. Lo que se afirma de su conversación es un entusiasmo de profesional vocacional, de inteligencia secreta […] Para el espectador de grado medio-alto, el trabajo de la Bosé le hará creer en que la Sand fue exactamente como ella la produce. Los ojos y las comisuras de los labios saben expresar ironía y dolor más allá de lo que las palabras dicen. Ella misma citó ejemplos a lo que por nuestra parte atribuimos un valor de fotogenia, descubierto ya en tiempos de Canuda y de Epstein. Sin darse cuenta, se iba autodefiniendo -o quizá lo hacia ex profeso, pero con elegancia-, se iba mostrando la grandeza que se esconde debajo de un trabajo a veces torturante como es el del actor cinematográfico. […] Un buen compañero de Tele/eXpres, J. M. Casasús, y el firmante éramos los únicos barceloneses testigos de cuanto ocurrió entre un mediodía y una mañana. Algunas aventuras inesperadas: ser perseguidos por centenares de abejas a media montaña de Valldemosa o ser parados en plena carretera por unos pretendidos agentes del orden público, cuando nos dedicábamos a meditar a la luz de la poca luna existente, no pueden hacer que olvidemos lo visto y lo oído. […]