Dret a no ser valenta

La Manada està en llibertat provisional i vosaltres esteu condemnades a ser valentes. Després d'un judici que va violentar novament la víctima i d'una condemna incomprensible a 9 anys de presó en la qual no es van apreciar delictes d'agressió sexual sinó d'abús, els 5 delinqüents de la Manada quedaran lliures. Parlem de José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guàrdia civil), Jesús Escudero i Ángel Boza. Tres tenien antecedents penals i tots edats entre els 24 i els 27 anys quan van entrar amb una noia en un portal una nit de festa i la van forçar penetrant-la sense consentiment de manera reiterada i humiliant, ho van gravar en vídeo i la van deixar tirada després de robar-li el mòbil. El mateix tribunal que els va sentenciar i es va permetre extralimitar-se en un vot particular insultant, considera ara que no hi ha risc de fuga, ni de reiteració delictiva. El missatge d'aquesta justícia magnànima amb l'agressor sexual és un insult a la víctima i als drets de les dones, a qui es condemna a tenir por, a estar a la defensiva, a pensar que potser no val la pena denunciar perquè la credibilitat és masculina. L'actuació en aquest cas és pròpia d'una justícia masclista i retrògrada, que no protegeix la integritat moral i física de les dones. Ells sortiran al carrer i elles de nit continuaran mirant enrere amb el mòbil a la mà i les claus dins del puny, tement que algú posi una droga a la copa o s'esmunyi dins el portal.