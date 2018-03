Dues frases que retraten els autors

HI HA UN MÓN de civilitat de diferència entre Txell Bonet declarant “Han posat una bomba a la creació de la meva família però no tinc odi contra ningú” i el crit favorit dels set mil manifestants d’ahir a Barcelona, convocats per Societat Civil Catalana, “ ¡Puigdemont a prisión! ” El primer expressa tot el sentit pacífic del moviment sobiranista (tot i que està sotmès a les constants provocacions de l’Estat, com vam poder llegir a la interlocutòria del Suprem en què denegava l’alliberament als Jordis perquè “han tingut un rellevant protagonisme i fins i tot un lideratge carismàtic”). I el segon escup aquesta intolerància pel qui demana instruments democràtics per dirimir els conflictes polítics i expressa la superioritat de qui té al darrere totes les forces de l’Estat, les visibles i les ocultes, i encara va dient que se sent discriminat.