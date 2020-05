ERTOs per cobrar i empresaris a la intempèrie

DILLUNS 11 DE MAIG i milers de treballadors encara no han cobrat el sou de l’ERTO de l’abril. I n’hi ha que encara estan esperant el sou del març. Això no pot ser. I hi ha petits empresaris que no poden tornar la mensualitat d’un crèdit que els havien concedit perquè no ingressen res, i que quan van al banc la solució que els donen és demanar un altre crèdit. O petits empresaris que ja voldrien apujar la persiana però no saben si faran prou calaix per cobrir despeses (i no diguem treure els seus treballadors de l’ERTO), tenint en compte que, a més a més, han de repensar el model de negoci per adaptar-lo a les limitacions del confinament i les obligacions sanitàries. La Unió Europea, els governs i els bancs tenen a les seves mans no portar la societat a un punt sense retorn.