El govern de l’Estat ha enviat a Catalunya 1.714.000 mascaretes. 1.714 per mil. El govern de l’Estat sap que no se’n sortirà, d’aquesta, perquè, a Espanya, cap govern se’n sortiria. Després del cop d’estat franquista, de la Guerra Civil, de la dictadura de Franco, del botxí del teu avi i violador de la teva àvia passejant pel poble amb el rellotge del difunt (cas real) i sense cap judici, els militars, a Espanya, no causen el mateix respecte que a altres llocs. La bandera (imposada pel dictador), tampoc. Tampoc se’n sortirà el rei, i de fet, he tingut un somni (tothom somnia molt, ara) en què la reina Letícia fugia de palau com una Esty qualsevol, escapant-se del seu poc sexi i emmarat marit Yanki, en una sèrie anomenada Unmonarquic. És per això, perquè el govern sap que no se’n sortirà, que ha fet la darrera cuetada. Ha enviat a Catalunya aquest nombre, simbòlic, de mascaretes. Fa dies que no poden parlar, ja, dels presos polítics. Han d’alimentar la bèstia.

1.714.000. Sembla un número massa concret per ser producte de l’atzar. Si fos a l’atzar i fossin 1.714 mil mascaretes haurien arrodonit a 1.715 o 1.720 o bé haurien arrodonit a la baixa i haurien dit 1.700. El que és molt difícil és que mantinguin el 14. Per què? Perquè si algú se n’adona i ho diu, hi haurà rialles de conill.

Centralitzen bojament i erràtica la gestió perquè sembla que més que por dels morts o de l’atur tenen por del New York Times. No volen llegir, com en el cas dels terribles atemptats de Barcelona i Cambrils, que “Catalunya ha gestionat la catàstrofe com si fos un estat independent”. No crec, sincerament, que Catalunya estigui en posició de fer res gaire bé, en aquests moments, amb els millors a la presó o l’exili. Però sí que crec que a l’Íbex la idea els horroritza.