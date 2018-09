El diari anomenat 'El Español' ('what else?') publica que “el cocinero Sergi de Meià apadrina un vino contra España”. És la bola d’avui. La mentida de l’altre dia, gentilesa d’'OK Diario', era que en Monzó, en Soler i jo mateixa ens havíem burlat de la dona agredida a la Ciutadella. Començo a copsar el patró d’actuació. Un dels diaris amics publica una notícia falsa. Els afectats, si estan d’humor, la desmenteixen, però és igual, perquè els del “ya sabemos lo que pasa en Cataluña” la distribueixen per Twitter o la fan servir a les tertúlies. Si algú els hi rebat, diuen: “És l’opinió de vostè”. Només paren de dir-ho si se’ls amenaça amb advocats. Avui li toca al cuiner Sergi de Meià.

El vi ni és contra Espanya, ni ell l’apadrina. Es tracta d’un vi que es diu Allibera’m i que té un llaç groc a l’etiqueta. El 40 per cent dels beneficis va a les famílies de presos i exiliats. És aquell vi que l’oficina de Marcas y Patentes va rebutjar per inconstitucional. Per què és inconstitucional el llaç groc? Doncs perquè els autoanomenats “constitucionalistes” són els més inconstitucionals 'que nos dimos entre todos'. Tinc ara mateix al davant un vi que es diu Franco, amb una foto del dictador i el lema “No se os puede dejar solos”, embotellat per R.E.CLM 340/CR, a Tomelloso, España. Aquest es veu que sí que és del tot constitucional, i calla que encara em sentiré a dir que és “un vino para la reconciliación”. En fi, els del vi inconstitucional van trucar al cuiner, però el cuiner els va dir que no podia apadrinar-lo, perquè a la mateixa hora tenia un altre acte.

Jo diria que demà ja ho diran a les tertúlies i ho escamparan per Twitter, com solen fer. “¡Es que han hecho un vino contra España!” Quan resulta que és al revés. És un vi que no pot estar més a favor d’Espanya. Demanar l’alliberament dels presos polítics és el favor més gran que se li pot fer a Espanya en aquests moments.