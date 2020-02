Arreglem-ho, això del Mobile

Estimats organitzadors del Mobile, alcaldessa, president... Sembla ser que això del coronavirus ens ha complicat el congrés de telefonia. No venen aquests, no venen els altres i és possible que els de més enllà, que s'ho estan pensant, tampoc no vinguin. Les raons no cal analitzar-les. Almenys, i això em consola, la fuga d'empreses no és per causa de l'altra corona (l'espanyola).

Com que tinc amics que treballen als restaurants, sé que tota la colla de guiris que venien es deixaven el que no està escrit en halar. Com que també tinc una sogra que viu al damunt d'un club, sé que els taxis de nou places hi deixaven carretades de senyors i que els recollien, al cap d'unes hores, sortint a quatre grapes i en estat volàtil. També sé, perquè també tinc amics distribuïdors de vi, que a uns quants clubs d'aquests ja els havien reservat palets de magnums i dobles magnums de xampany mediocre, que havia de ser cobrat a preu de segrest, però no necessàriament begut.

Per tot això, estimats organitzadors, us proposo que aprofiteu el poc que teniu per no perdre-hi més. No demano que tot aquest bé de déu de consum es canalitzi cap als catalans, perquè tampoc tenim el poder adquisitiu de Mark Zuckerberg (ni les seves samarretes). Però sí que demano que ens l'adapteu. Ara que heu suspès el Mobile, no patim més. I al recinte de la fira, que és immens, hi podeu fer una fira medieval. Senyora que fa pa, ferrer de tall, falconer, sis o set pagesos i sis o set hostaleres... La meitat dels catalans ho criticaran i voldran ser sacrificats de seguida, però l'altra meitat, no ho dubteu, vindran morts d'il·lusió. Llavors, si ens feu un tiquet de descompte per als restaurants i els hotels, segur que hi anirem. Els uns a criticar, els altres a fer l'amor amb els dos o tres congressistes despistats que s'hagin atrevit a venir.