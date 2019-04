Cayetana Álvarez de Toledo i el 'sí'

Primer de tot. Soc una dona gairebé lliure. Jo trio. I si no tinc el que trio és perquè soc democràtica (no m’imposo) i pacifista (no vull obtenir el que em pertoca per la força). En aquest context de llibertat –guanyada amb esforç, sí, però no amb tant d’esforç com moltes altres dones, per exemple Neus Català, o per exemple la meva amiga gambiana que treballa al Penedès collint raïm– com a habitant del primer món, amb diners propis, i per tant vida pròpia i decisions pròpies, afirmo que (dos punts): no sempre en les relacions sexuals he dit un “sí” explícit. De vegades, el que al principi de la cita ha sigut un “no” o un silenci expectant, al final de la cita s’ha convertit en un “sí” o un silenci consentidor. Per una frase, per una mirada, per conformisme. De la mateixa manera –i remarquem-ho, això–, allò que al principi de la cita era un “sí” claríssim ha esdevingut un “no” rotund. Per un llibre d’autoajuda a la tauleta de nit, per un cedé de La Oreja de Van Gogh.

Aquesta dona que soc no necessita un certificat de consentiment per a les relacions sexuals. Però entenc que hi ha altres dones, sense la meva intel·ligència, gràcia i sort, que sí. I per això, ahir, em va fotre dels nervis la candidata del PP exercint de marquesa: “¿Ustedes van diciendo sí, sí, sí hasta el final”?

Ja no es tracta de si una dona pot canviar d’opinió, de si pot, de cop, en un instant en què tot canvia, sentir-se amenaçada, adolorida, vexada o violada. Es tracta de si un home vol saber o no si les relacions que està tenint son consentides. ¿No és important, això, per als votants masculins del PP? ¿No els sembla important, als homes del PP (com als de Vox i Ciutadans), saber si les que jeuen amb ells ho fan per gust o per por? ¿Li seria igual, a aquesta dama, anar al llit amb algú que no vol estar amb ella però com que ja ha dit que sí no pot canviar d’opinió? Jo no ho suportaria. Però és que jo soc una dama amb una altíssima autoestima. Al llit no obtindria mai plaer a canvi de por.