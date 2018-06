N’hi ha uns quants que es queixen que els germans Roca, d’El Celler de Can Roca, serveixin menjar al rei Felip VI, al seu espai de càtering, el Mas Marroch. Trobarien millor que s’hi haguessin negat, tenint en compte el discurs que va fer aquest senyor que té la sang diferent de la nostra justificant les garrotades a la població civil de l’1 d’octubre.

Els germans Roca, com la resta de cuiners, serveixen a tothom. Els que s’anomenen reis, els que s’anomenen mossens i els que són anomenats plebeus. De fet, fixeu-vos si la cosa va enllà que és un restaurant de tres estrelles on accepten nens i també gossos. Això últim passa des que van rebre la visita de l'única persona davant la qual jo faria una reverència: sa majestat Lalou Bize-Leroy, Madame Leroy, elaboradora borgonyesa. Com que Madame Leroy hi va anar amb el seu gos estimat, des d’aquell dia els gossos també hi són benvinguts. (Els gossos ben educats i els nens ben educats, s’entén.)

Els cuiners, pastissers, cambrers porten l’hospitalitat a la genètica. Abans que a Felip VI han servit comtes televisius, polítics de dretes i d’esquerres, escriptors i esportistes. Si els cauen bé o malament no és important. De la mateixa manera que nosaltres, de vegades, entrevistem persones que no ens agraden o que ens agraden molt. Protestant perquè serveixen el rei d’Espanya l'única cosa que aconseguim és que tota la caterva d’ofesos perennes i emprenyats perpetus s’apropiïn del lloc, també de manera indeguda. Els elogis i les crítiques, a aquest restaurant o als altres, no han de venir pels que hi van sinó pel que fan.

El dia 1 d’octubre, per cert, els d’El Celler de Can Roca van portar menjar als col·legis electorals. Van fer això amb molt d’orgull, i també els van criticar, aquest cop els altres.