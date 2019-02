'De cal, de cal, de cal...'

Manuel Valls, alcaldable de Barcelona gràcies al suport de Ciutadans, ha estat genial, aquesta setmana. Ha anat al barri de la Mina a fer-se una foto amb dos o tres senyors i una senyora, gitanos. Com que l’home és cèlebre, a França, per haver-ne deportat uns milers, de gitanos, inclosa la famosa nena que anava d’excursió amb el col·le, els caps de campanya deuen haver pensat que fora bo que ens demostrés la gran preocupació i el gran amor que sent per les persones d’aquest col·lectiu. Una preocupació només comparable, diria jo, a la que té per les rajoles. En aquest sentit, estem a l’espera, frisoses totes, que comenci el curset a Esade que impartirà i que s’anomena, atenció, 'Procesos migratorios y geografía urbana'. Ja us anuncio ara, 'xurris', que, si l’ha de fer en castellà, patirem. El resum de la trobada a la Mina és aquesta frase immortal, se suposa que redactada per ell: “El problema de los gitanos de #Barcelona es la inacción de los políticos y la falta de ayudas”. Així, en general, Antònia. Tenen un sol problema i el sol problema que tenen (no tenen problemes com ara la qualitat de l’ensenyament, el canvi climàtic, la seguretat o el ciberassetjament com ara jo) és la inacció dels polítics i la falta d’ajudes. Segons en Valls, doncs, tots els gitanos en necessiten, d’ajudes, no sé si ho capteu.

El problema dels gitanos de Barcelona, però també dels paios, és que Manuel Valls es pensi que el barri de la Mina és a Barcelona! Aquest és el problema dels gitanos, dels paios i dels coloms de la plaça Catalunya: que Manuel Valls no sap que la Mina és a Sant Adrià del Besòs. A menys, esclar, que estigui prenent mides per expulsar allà tots els de Gràcia. I si resulta que Manuel Valls, en realitat, es pensa que s’ha presentat per a alcalde a Barcilona, el municipi dels Alps de l’Alta Provença, a la Costa Blava?