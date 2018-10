Grans honors per a Franco

El govern de Pedro Sánchez es va comprometre a fer un trasllat de les restes del dictador Francisco Franco “amb respecte i dignitat”, que ja és molt més del que va tenir el difunt Dalí després que l’extraguessin de la tomba i l'hi tornessin a dipositar per les proves d’ADN. Ara la família Franco demana, a més a més, que es faci amb honors militars. Com que aquesta família sol sortir a les revistes del cor, si la petició se’ls concedeix segur que en veurem fotos a la portada de l’'Hola'.

Si és legal que hi hagi una fundació que honra la memòria de l'assassí de Puig Antich, és normal que el vulguin honrar

Els Franco demanen això en virtut d’un decret del 2010 pel qual el rei, la seva família (la legítima), els infants d’Espanya, el president del govern, el ministre de Defensa, el cap de l’estat major de l’exèrcit de terra, de l’armada i de l’exèrcit de l’aire i els oficials generals tenen dret a un enterrament amb honors militars. Honors militars vol dir “la interpretació de l’himne nacional complet, amb arma presentada, descàrrega de fusells i canonades”. És del tot coherent.

Si a Espanya és legal que hi hagi una fundació que honra la memòria de l'assassí de Puig Antich, és normal que la seva memòria estigui viva i que els seus múltiples fans el vulguin honrar ara que el traslladaran a una tomba més cèntrica. I si a Espanya és legal que hi hagi una fundació que honra la memòria del torturador és perquè, entre altres coses, la principal empresa de l’Estat —la monarquia dels Borbó— funciona gràcies a ell, que els va concedir la porta giratòria.

Per tant, sisplau, que li concedeixin els honors militars. Que els reis –que tant li deuen– presideixin la missa, com el seus emèrits pares van fer quan van sepultar-lo. La catedral ja la coneixen. És on es van casar ells i on descansa Carmen Polo. La interpretació (sencera) de l’himne podria executar-la Marta Sánchez. Això sí, per respectar la Constitució, jo m'asseguraria que la descàrrega de fusells i les canonades apuntés al cel, no a la IV Regió Militar.