Grans obres de la literatura amb WhatsApp

'Madame Bovary'. Xat entre Emma i Leon. Emma: “Xurri, quan siguis a baix envia whats i baixo, oks? Pq tirar pedres a finestra és arriskt... No entenc com és q Charles no es desperta kap nit... [emoticona de cérvol]”.

'Hamlet'. Xat d’Horaci, Hamlet i els sentinelles. Administrador: Horaci. Horaci: “Ei, Hamlet, ahir vaig veure el vostre pare, oi q sí Marcel i Bernat?” Marcel: “Sip”. Bernat: “Sip”. Hamlet: “A qui???" [emoticona de caixa de morts]. Horaci: “El vostre pare”. Hamlet: “El rei, el meu pare?” [emoticona de cara trista]. Horaci: “Q sí!!” Hamlet: “Wtf?” Horaci: “Sí, presta’m oïda atenta, suspèn 1 moment la tva admiració, mentre t’explico el ks amb testimoni d aksts 2 cavallers”. Hamlet: “Sí x 10!!!”

Evangeli segons sant Joan, episodi de les bodes de Canà. Xat de Mateu, Marc, Lluc i Joan. Administrador: Joan. Joan: “Companys, x molt sinòptics q sigueu, hihi, us recomano q vingueu!!! S’ha kabat el vi i la sra. Maria ha obligat el mestre a fer 1 miracle top, top, top!!! [emoticones de copes].

'Tirant lo Blanc', xat entre Diafebus, Tirant, Estefania i la Viuda Reposada. Administrador: Diafebus. Tirant: “Stic fet pols, li haig de dir q l’estimo”. Diafebus: “Noooooo! No l'hi diguis”. Estefania: “Em matareu, xò m’he xivat”. Tirant: “A qui!! A Krmesina???” Estefania: “Nor! [emoticona suant]. A una donzella d la mva confiança”. Tirant: “Fiu! És q jo li h dit a emperador q em trobava indisp. x culpa d mareig, no x amor”. Diafebus: “No t’ntenc, Tirant. Has d’star content x haver vist infanta a missa”. Tirant: “Estic fet kk”.

'La Caputxeta Vermella'. Xat de la mare, l’àvia i la nena. Administradora: la mare. Àvia: “Vens o no vens?” Caputxeta: “És q h conegut 1 noi molt pelut i vol q fem 1 10k”. Àvia: “Q és un 10k?” Caputxeta: “1 cursa d 10 kms”. Mare: “Ni 10k ni 10Q. No parlis amb akst llop”. Àvia: “Truqn a la porta, ets tu, nena?” Caputxeta: “Noooo!” Àvia: “Deu ser ell el molt kbró”. Mare: “Truco al 112 pel fix”.