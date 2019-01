L’home que ho passa malament parlant en castellà

El paracaigudista Manuel Valls ha dit a La Sexta que hi ha veïns de Barcelona que "ho passen malament" quan parlen castellà. Sí, reina, sí. Afirma que va anar a “un mercat” de Nou Barris i "una persona" li va dir que, “de vegades, tenia la impressió que parlar castellà no estava prohibit però ho passava malament". Nou Barris. Si almenys conegués una mica més la realitat de la ciutat que pretén governar hauria dit un altre barri amb menys índex de castellanoparlants. Suposo que quan es va fer la foto al mercat de la Boqueria, amb l’amo del bar Pinotxo –el ninot de fusta mentider–, això no li va passar, o ja ens ho hauria dit. Va ser a Nou Barris i sense foto, 'megde'.

Però hem de ser fidels a la realitat i donar-li la raó en part a Manuel Valls, perquè la té. És cert que hi ha veïns a Barcelona que ho passen malament parlant en castellà. Bé. N’hi ha un. Concretament ell. Ell és un veí de Barcelona –des de fa poc, és cert– i ho passa malament parlant en castellà, perquè no el domina gens. Es nota molt que el castellà no l’ha fet servir, en la seva llarga vida de polític a França, i que segurament amb la família d’aquí, quan hi ha parlat, ho deu haver fet en català. Domina poc el català i ha millorat molt (deu haver practicat), però el castellà encara no. El té molt rovellat, no té presents els nivells de llenguatge i li costa contestar amb rapidesa, tot i que els que l’entrevisten el tracten com si estiguessin entrevistant el messies. Justament, el millor que poden desitjar els seus rivals a l’alcaldia són debats en castellà amb ell.

La qüestió de la llengua castellana que parla en Manuel Valls no seria important, si no fos perquè ell ara ho treu. El partit que li dona suport, Ciutadans, així com els altres partits que potser haurien de pactar amb ell (el PP del noi de la mare, Vox...) ho consideren la mare dels ous ('la mère d'œufs').