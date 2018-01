Homenatge als Beatles

Estimats compatriotes, us comunico que ja tenim arreglat el submarí. ¿Us enrecordeu d’aquell submarí que ens va comprar el rei Felip (pagant-lo entre tots, no cal dir-ho) que tenia la petita contingència de no flotar? Doncs ara hi hem afegit, segons el diari Abc, “quatre unitats”. Ignoro què són exactament, però es veu que ens han costat “entre 1.500 i 1.800 milions d’euros” (que traduït vol dir “1.800 milions d’euros”, de la mateixa manera que quan algú queda amb tu entre dos i tres quarts de tres, vol dir que arribarà a tres quarts i no a dos quarts). En total, doncs, el submarí, que és un S-80 Plus, ens ha sortit per “3.500 o 4.000 milions d’euros” (que traduït vol dir 4.000 milions d’euros, de la mateixa manera que si algú queda amb tu entre dos quarts de tres i les tres, vol dir que no arribarà ni de conya a dos quarts). Ara només ens queda un altre serrellet per pagar. El 2019 començaran les obres a la base naval de Cartagena, per allotjar-lo. És a dir: tenim l’utilitari i ara li fem el garatge.

Per a què serveix un submarí com el que ens hem hagut de comprar, a part de per no tenir pensions? Per a moltes coses, segons la Viquipèdia. Les missions que li esperen són: “Protecció d’una força desembarcada” (ué!), “Vigilància litoral i oceànica” (ué!), “Atac o protecció d’una força naval” (ué!) o “Dissuasió d’una força naval hostil” (ué, ué!). En fi. Que jo no li vegi gaire la utilitat no vol dir que no en tingui. Vull dir: trobo que si t’arriba una flota d’en Kim Jong-un a Cartagena, no cal que et defensis; ja has begut Borges. Per tant, suposo que, en realitat, servirà per si algun dia s’ha de fer un “ A por ellos” abissal. Per si Cipollino munta una república secreta a les illes Medes. Per tant, el que espero és que ara preparin mil milions més per al servei de cuina. No podem tolerar que els militars que hi treballaran tinguin un sopar nadalenc tan tifa com els piolins que ens van venir a hostiar. Només pateixo pel color de la xapa.