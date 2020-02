La idea aquesta de tenir una empresa que et digui si et critiquen i que critiqui qui tu vols no és nova. El que passa és que fins ara es feia de manera artesanal i, sobretot, al pati de l’escola. Per unes llaminadures pots crear un estat d’opinió favorable o desfavorable i propagar fake news (la més famosa de les quals, a tal li agrada qual). Alguns partits polítics ho fan. Tot sovint, n’he pogut observar de ben a prop el mecanisme. Treuen a Twitter qualsevol cosa d’algú que els fot (no cal que s’entengui gaire, és fora de context). Llavors el grup de bots ho repiulen, se’n queixen, el periodista amic ho publica i amb sort els quatre espontanis volubles se’n fan ressò (sense cobrar).

És per això que poso a disposició d’entitats, persones públiques, partits polítics i clubs en general els meus serveis, molt més econòmics que I3 Ventures. La meva tieta Pura i jo ens hem constituït empresa. I3 Pures. La principal accionista és ella, perquè és ella qui farà tota la feina. La meva tieta Pura és d’aquelles persones que quan un dels seus éssers estimats critica algú, s’hi apunta incondicionalment. No ho pots dir de tothom, això. La meva tieta Pura no coneix el significat del sintagma “advocat del diable”. I si jo li dic que tal persona m’ha criticat, ella li demanarà al seu nebot que li creï un compte de Twitter (@pura1234321) per insultar-lo persistentment. (Els insults de la meva tieta són pintorescos: de l’estil “ ¡A cascarla, mamarracho!”). I demanarà a les seves cinquanta millors amigues que l’ajudin a deixar-lo com un drap brut. Ningú té tant de temps lliure com la tieta Pura. Ningú té tant amor per la família. Si jo li dic que ataqui, atacarà. Pel preu no patiu. Estic segura que ens posarem d’acord. I es podria fraccionar, per fer-ho més còmode.