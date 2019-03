Tácito, l’home que declarava ahir com a policia i que (com Belle de Jour) tenia una doble vida i amenaçava independentistes des d’un perfil de Twitter amb aquest nom, va explicar al judici que havia estat condemnat “per un delicte contra la integritat moral”. Al Codi Penal, aquest delicte es presenta amb aquest títol: “De las torturas y otros delitos contra la integridad moral”. Comet aquest delicte el que infringeix a un altre un “tracte degradant”. Un altre? Qui? Un familiar? Un detingut? No és l’únic policia que té antecedents en aquest judici.

Ser condemnat, si ets policia, per un delicte contra la integritat moral és com ser monitor d’esplai i ser condemnat per abusos. Pots haver “complert” (en aquest estat, ja se sap que segons quin crim d’estat s’indulta), però, net o no, has deixat una empremta i una manera de fer. Vas torturar, vas abusar, no hi tornaràs?

En aquest sentit, els factors ambientals influeixen en la teva maldat. Si al teu entorn la moral i l’ètica són el que preval, pot passar que tu te n’empeltis. Si els teus superiors, si els que et paguen, si els que et regalen unes gotetes de la llet de la mamella són persones íntegres, pot passar que no t’atreveixis a usar la força bruta. Si el capità de l’exèrcit et diu que violar les nenes dels pobles conquerits no és digne, potser te n’estaràs. Si el capità de l’exèrcit et diu que hi ha barra lliure, potser no te n’estaràs. Si vius en un estat on es va crear, tolerar i perdonar el GAL, un exèrcit de laboratori, pagat amb fons reservats de l’Estat, que va torturar i matar, potser veus “la integritat moral” d’una altra manera. Tácito va insultar independentistes des d’un perfil fals. Segurament, li va semblar que ho feia per Espanya. Va ser condemnat per un delicte “contra la integritat moral”. Qui va ser el perjudicat? Com? Quan? Els presos polítics (per organitzar un referèndum, per permetre un debat...) depenen de la seva declaració.