Hem tingut, aquest cap de setmana, una manifestació de policies nacionals espanyols reclamant “equiparació salarial” a Barcelona, que és tan coherent com si un grup de sommeliers se n’anés a reclamar millores laborals al davant del Burger King.

A banda del curiós manifestant “independentista” que abans d'“actuar amb violència” va ser filmat sortint d’una furgoneta policial (és el lloc on els independentistes són acollits com a germans) i a banda dels que van alçar el braç en homenatge a Franco, cridava l’atenció un dels que desfilaven per la Via Laietana. Passo a descriure’l. Però, per fer-ho, que pobres resulten les paraules... Duia una grossíssima titola de plàstic penjada de la zona on en teoria hi havia de dur (i segur que hi duia) la pròpia, més modesta. Estava corbada cap a l’esquerra (un error, suposo, això de carregar a l’esquerra) però potser és que estava dissenyada per fer forma de paràbola i, com que anava agafada amb un cordill a la cintura, suposo que el fabricant no va veure necessari incloure’n unes instruccions d’ús. Això va ser letal per al guàrdia civil, que la portava lligada, doncs, com Nostre Senyor li havia donat a entendre. A la mà, hi duia una bandera espanyola. Al cap, impedint raigs i reg, un tricorni. Els mascles de veritat sempre porten gorres d’aquest estil. Els guàrdies civils, el tricorni; els toreros, la 'montera'. Al costat d’això, una boina seria apta per anar a veure córrer cavalls a Ascot.

És interessant preguntar-se el perquè de l’exuberant disfressa policial. Què ens volia dir amb aquell objecte el servidor públic? ¿Que ell també la té molt grossa i que no l’ensenya per decòrum? ¿Que la nit anterior havia anat de festa i encara n'hi duraven els efectes? ¿Demanava que es valorés la dotació sexual a l’hora de pagar-los el sou? ¿Intentava mostrar un sentit de l’humor del tot anglès? Potser tot això i una cosa més: a través d’aquell objecte et recordava que val més que no caiguis mai a les seves mans, perquè les seves mans (aquestes mans que van col·locar la titola a lloc) redacten informes policials.