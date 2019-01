La mala memòria de la delegada

La Teresa surt de la dutxa amb la sensació que ha de fer alguna cosa molt important, però no recorda quina. Mentre es posa el barnús (no cal que s’eixugui els cabells, els duu curts) pensa un moment en el dia que li espera. Reunions, comissions... Però hi ha una cosa que no té apuntada a l'agenda i que hauria de fer. Quina?

A la cuina engega la Nespresso, sense deixar de pensar en la cosa que ha de fer. Que pràctiques que són aquestes màquines, les coses com siguin. I mentre xarrupa el cafè (ella fins que no pren cafè no és persona) no para de donar voltes a això, a això que hauria de fer i que no recorda. Engega la ràdio i ja va cap al vestidor. La Terribas parla de les detencions del dia abans. El fotoperiodista detingut explica que a ell se l’acusa de tallar la via del tren en l’aniversari de l’1 d’Octubre, però que si hi era és perquè estava treballant. La Teresa es posa un jersei de punt gris i uns pantalons a joc, les arracades daurades i sabata plana, que el dia serà llarg. Llavors rep un 'whatsapp'. El xofer l’avisa que l’espera a la porta. Baixa adelerada, sense deixar de pensar en allò que hauria de fer. Una què...?

Al cotxe, senten en Basté. Diu que un dels alcaldes detinguts, el de Verges, aquell dia estava fent classe. L’advocat de tots ells explica que per un presumpte delicte de desordres públics, que no implica presó, és molt estrany que et detinguin. La Teresa arriba a la primera reunió. Saluda tothom, beu suc de taronja de tetrabric, menja un croissantet i es posa a la feina. Però què era allò?

No hi pensa en tot el dia, atrafegada d’un lloc a un altre, entre comissions i reunions. I al vespre, a casa, quan finalment es treu les sabates, hi cau. Esclar! Ja sap què és el que havia de fer. Ella és la delegada del govern! Hauria hagut de fer una compareixença per explicar totes aquestes detencions! Quin cap.