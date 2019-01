Es complica el dia per als tertulians que pensaven dir, avui també, que “Espanya és una democràcia de ple dret, amb algunes mancances, com totes, sí, evidentment, però una democràcia de ple dret”. Em refereixo als tertulians abanderats del lema: “No haurien de ser a la presó, però...”.

A 'El Matí de Catalunya Ràdio' expliquen la detenció dels dos alcaldes, el de Verges i el de Celrà. Diuen que el TSJC confirma que el jutjat número 4 de Girona no ha ordenat cap detenció, i que “la policia nacional pot haver practicat aquestes sis detencions per iniciativa pròpia, en el marc de la investigació de l’aniversari de l’1 d’Octubre”. Tira’n un tros a l’olla. Iniciativa pròpia vol dir que ho fan, per dir-ho finament, per les mateixes raons que la noia de L’Oréal. L’advocat d’aquests detinguts per “iniciativa pròpia”, Benet Salellas, explica també que ha intentat entrar a la comissaria de Girona, però que no l’hi han deixat fer “fins que no parli en castellà”.

Fa un any que tenim demòcrates a la presó preventiva. I la violència que se’ls atribueix és un muntatge escrit per la policia. La policia va escriure informes que incriminaven la Tamara i l’Adri en terrorisme. Eren falsos. La policia va escriure informes (de tantes pàgines com 'Pa negre') que incriminaven els Mossos per destruir proves “comprometedores” en una incineradora. Ara que la causa s’ha arxivat, era una altra mentida, val la pena recordar què publicava, llavors, per exemple l’'ABC'. Els documents “provarien espionatge a polítics de perfil constitucionalista”, actes que “demostrarien l’origen del procés independentista no com un objectiu polític, sinó com un pla dissenyat per tapar el cas del 3%”, que “sí que hi va haver violència en l’escorcoll de la conselleria d’Economia” i que “els Mossos informaven els 'Jordis' dels moviments de la Guàrdia Civil”. Mentir per empresonar és terrorisme d’estat. No depurar els mentiders és terrorisme d’estat.