Letícia i la vaga

Llegim que la reina Letícia d’Espanya, mare de la futura reina d’Espanya, esposa de l’actual rei d’Espanya, fill de l’anterior rei d’Espanya i successor del cabdill Francisco Franco, podria no treballar el dia vuit de març, per a goig i gaudi de les meves cinquanta millors amigues. Diuen a palau que li han buidat l’agenda. L’any passat ja ho van fer. No sé si l'hi descomptaran del sou, com a la resta de vaguistes. De tanta emoció tinc llàgrimes als ulls, com si m’hagués begut una aigua amb gas a galet.

La reina, doncs, reivindicaria el seu paper de dona en aquesta societat borbonopatriarcal. I és lògic. Treballa en una empresa certament desigual. En aquesta empresa pública, la monarquia, els homes cobren més pel fet de ser homes i accedeixen a millors llocs de treball pel mateix fet. És per aquesta raó que la infanta Helena, a qui li hauria correspost, per edat, ser reina, va ser relegada pel germà petit. A part de cobrar menys, la dona que ens ocupa fa feines menys especialitzades, tot i la seva qualificació. És evident que ella, pel fet de ser exlocutora de televisió, està més preparada que el marit per fer el discurs de Cap d’Any. A ell, la càmera no l’estima (només l’estima l’Íbex). Tot i així, els discursos els fa ell. A què es dedica ella? Doncs, pel que sabem, a servir la sopa a la família.

Efectivament, el dia que ens els van mostrar fent vida familiar, van sortir tots quatre en un menjador que entra en la categoria d’'attrezzo' de l’Hotel Krüeger. La sopa en qüestió era en un bufet auxiliar. Per què no era al damunt de la taula? No se sap, però el cas és que la dona que farà vaga feminista és qui va servir la sopa. Va fer quatre viatges, un viatge per a cada plat. I en talons. Cap dels altres membres de la família reial va aixecar el cul de la trona, per no dir tron. Amigues, queda molt per fer a la reialesa.