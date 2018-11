Mal Humor Tour

La caravana de l’odi que els ufans polítics de Ciutadans passejaven per Madrid (aquest autocar amb les cares de Junqueras i Puigdemont per demanar que no els indultin) ha arribat a Andalusia, on fan l’habitual 'tourné' del mal humor. La campanya de Ciutadans consisteix, bàsicament, en el lema: “Jo et diré a qui has d’odiar”. O “Odiar els catalans és fàcil si saps com”. L’Arrimadas, que és nascuda a Jerez, ha anat cap allà, els ha dit que votin el seu partit, que els millorarà molt la vida, i de seguida se n'ha tornat cap a Catalunya, on viu i treballa. Així sí.

Com que odiar no permet pensar amb claredat ni eliminar toxines, la capacitat de raciocini, tant si vols com si no vols, se’n ressent. No te’n deus anar gaire content al llit quan t’has passat el dia demanant a la gent que et doni suport perquè en Junqueras estigui a la presó. I és per això, suposo, que l’altre dia van fer un tuit per cridar el personal a un míting a la “bellísima Córdoba la llana” amb una foto de la catedral de Còrdova, però d’Argentina. Amb aquest gest superen la campanya gallega, quan l’autocar es passejava per les ciutats gallegues lluint faltes d’ortografia. El lema de la campanya era: “Galícia es mereix més”. Doncs sí.

Jo espero que ben aviat facin escala a Astúries, per explicar-los, també, que els catalans som uns garrepes (això ja ho va fer en Rivera, amb gran èxit, a Andalusia) i que ens dutxem poc i mengem nens crus. El tuit a les xarxes podria ser alguna cosa així: “En la bella Asturias, con los productos típicos de esta tierra maravillosa. #Ahorasí #Cataluñanomola”. I al costat, la foto d’un formatge de Roquefort i un gaiter fotent-se una copa de 'prosecco'. Després, en la ruta cap a Càceres, podrien tuitar: “En Extremadura, tierra de conquistadores. #Ahorasí #Cataluñanomola”. I un formatge de Cabrales i el casc antic de Burgos.