Malgrat de Mar ('a pesar de mar')

Quan menys t'ho esperes et surt l'humorista Ramon, el que deia "nyi" en lloc de "sí" i parlava sempre del seu amic "Sidro". Aquest cop ha estat Adif, la que l'ha homenatjat, per culpa de les afectacions i els talls ferroviaris. En un informe publicat en castellà et fan saber que al tram de "L'Hospitalet- Pesar" hi ha " limitaciones de la velocidad". I que a " A pesar-Blanes" s'han quedat " sin puente ferroviario". Com deu haver endevinat el lector més eixerit, aquest " A pesar" és la traducció –feta per una màquina o un trol– de la bella població de Malgrat. Malgrat? A pesar. Tira'n un tros a l'olla.

Jo proposaria a les nostres autoritats que ajudessin una mica la nostra malmesa xarxa ferroviària amb noms més fàcils per a la traducció. Així doncs, "Les planes" l'hem de convertir en " Las chatas" o " Las de talla pequeña". Vallvidrera hauria de ser " El Valle Cristalero", i La Bonanova, " La buena noticia". Deixem –com ja recomanava el gran Ramon– Cardedeu per a una altra ocasió i dirigim-nos a Maçanet de Cabrenys. Suposo que seria " Demasiado Limpio de los Cabritillos". Si anem cap a l'Anoia " iremos hacia La chica", si anem a Llevant anirem cap a Despertando i si ens aturem a l'Hospitalet ens aturarem a " El Hospitalcito". Sant Vicenç de Calders serà " San Vicente de Calderos" i Portbou, no cal dir-ho, " Puerto Buey". L'estació de Montgat serà l'estació de " Ese es Mi Gato", el Masnou, la " Masía Nueva", Mollerussa podria ser " Mojaducha" i Falset podria ser, esclar, " El Mentirosillo". Granollers seria " Los Graneritos" i el ja clàssic Santa Margarida i els Monjos, un dels nostres noms més divertits, " Santa Margarita y los Sátiros". Jo, no sé per què, sempre me'ls imagino perseguint-la. Les dues pobles que ara em vénen al cap, la de Claramunt i la de Mafumet, serien, respectivament, " La Puebla de Claraparriba" i " La Puebla de Mi Caldito de Pescado".