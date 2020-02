Nosaltres, els 'influencers'

Els col·legues d' El Español publicaven un article (repiulat per Sonia Sierra) sobre Ciutadans que m’ha omplert d’il·lusió, perquè es referia, entre d’altres, a la meva humil (però neta) persona. “ Caballo de Troya: veteranos de Cs dicen que Igea dispara a Arrimadas con munición del PSOE”, es titulava. I explicaven que la “hiperactivitat” (paraules d’ells) d’Igea “reforça la caricatura” que els mitjans “dibuixen” d’Arrimadas. I que parlin d’hiperactivitat (referint-se a la presència als mitjans) d’algú de Ciutadans que no sigui Arrimadas és lluminós.

Al paràgraf en qüestió deien això, sobre l’esmentat “hiperactiu” (tradueixo): “Entrevistes a la SER i a La 1. Personatge d’interès per a La Sexta i Catalunya Ràdio. Articles a Infolibre, El País, El Plural, Público, El Periódico de Catalunya, el Huffington Post i Eldiario.es. Carnassa contra Inés Arrimadas en mans de periodistes i presentadors de televisió com Ernesto Ekaizer, el Gran Wyoming, Empar Moliner, Iñigo S. Ugarte o Sergio del Molino”.

No puc sinó sentir-me agraïda per haver coincidit en un paràgraf amb tan il·lustres cervells gràcies a Inés Arrimadas. Aprofito l'ocasió, per cert, per recomanar-vos el tristíssim llibre La hora violeta, del Sergio del Molino. És per això, perquè em sento influencer, que ho aprofito per llançar un missatge als tresorers del partit taronja. No puc parlar en nom de tots cinc, esclar, però em sembla que no dic res forassenyat si deixo entreveure que per un despatxet i un petit estipendi, com el d’Andrés Betancor, les nostres opinions sobre Igea poden ser flexibles com el fang. I no patim, sisplau, per la quantitat. Segur, segur que ens posarem d’acord.